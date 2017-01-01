Задала тренд: сумка «как у Джоли» побила рекорды продаж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кажется, теперь Анджелина Джоли может смело называться трендсеттером: ведь вещи, как у нее, в момент раскупаются с прилавков.

Все началось с белой сумочки ее любимого бренда Everlane, с которой она появилась в аэропорту Лос-Анджелеса в минувшие выходные.

Черно-белый образ актрисы настолько понравился поклонникам, что они буквально завалили ее комплиментами, отмечая не только безупречный вкус, но и сияющий вид (совсем не видно, что актриса переживает развод).

Начав разбирать буквально по деталям ее образ, поклонницы пришли к выводу, что им всем нужна точно такая же сумка, как у Джоли. Тем более, что и бренд, заметив небывалый ажиотаж, снизил стоимость на аксессуар: теперь она стоит дешевле изначально заявленной цены в $1 300.

Джерело: graziamagazine.ru