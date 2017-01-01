Заместительница Кличко по гуманитарным вопросам ждет пополнения в семье
- Сьогодні, 20:33
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Розсилка
Чиновница появилась на открытии фан-зоны «Евровидения» с заметно округлившимся животом
Анна Старостенко, заместитель мэра Киева Виталия Кличко, ждет ребенка. Беременная чиновница появилась с заметно оркуглившимся животом на открытии фан-зоны «Евровидения-2017» на Крещатике.
Чиновница была одета в брюки, кардиган и обтягивающую кофту, которая подчеркивала выросший живот.
Отметим, что у Анны Старостенко, согласно информации СМИ есть муж, она уже воспитывает дочь.
Напомним, с 2014 по декабрь 2015 года Старостенко была депутатом Киевского городского совета, баллотировалась и была переизбрана по списку политической партии «Удар Виталия Кличко». С 1 сентября 2014 года назначена заместителем главы Киевской городской государственной администрации по гуманитарным вопросам.