Заместительница Кличко по гуманитарным вопросам ждет пополнения в семье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: Главком, Станислав Груздев

Чиновница появилась на открытии фан-зоны «Евровидения» с заметно округлившимся животом

Анна Старостенко, заместитель мэра Киева Виталия Кличко, ждет ребенка. Беременная чиновница появилась с заметно оркуглившимся животом на открытии фан-зоны «Евровидения-2017» на Крещатике.

Чиновница была одета в брюки, кардиган и обтягивающую кофту, которая подчеркивала выросший живот.

Отметим, что у Анны Старостенко, согласно информации СМИ есть муж, она уже воспитывает дочь.

Напомним, с 2014 по декабрь 2015 года Старостенко была депутатом Киевского городского совета, баллотировалась и была переизбрана по списку политической партии «Удар Виталия Кличко». С 1 сентября 2014 года назначена заместителем главы Киевской городской государственной администрации по гуманитарным вопросам.