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    Шоу-біз

    Железный Арни: 69-летний Шварцнеггер катается на велосипеде со сломанной ногой

    • Сьогодні, 16:01
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    О, спорт, ты — жизнь: уверены, именно с такой мыслью Арнольд Шварцнеггер просыпается каждое утро.

    Причем, вести активный образ жизни актеру не мешает даже гипс на ноге: недавно папарацци заметили Арни рассекающего на велосипеде по улицам Санта-Моники.

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    Сначала все внимание было обращено на отсутствие шлема (что является нарушением правил), а потом — к сломанной ноге. Впрочем, сам Шварцнеггер на травму не обращает никакого внимания и, судя по снимкам, чувствует себя превосходно.

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    Бодибилдер в прошлом Арнольд не привык сидеть на месте и просто не может признать своей беспомощности. Поэтому, несмотря на боль и рекомендации врачей держать ногу в покое, актер не только катается на велосипеде, но еще и собирается в скором времени поехать на горнолыжный курорт. Кстати, травму он получил там же.

    Джерело: graziamagazine.ru

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