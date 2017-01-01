Жена Караченцова была пьяна во время ДТП, в котором пострадал актер

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Людмила Поргина и Николай Караченцов

Людмила Поргина была в нетрезвом состоянии во время аварии, в которой пострадал ее муж

В мировом участке Щелковского суда сегодня разбирали материалы по громкому ДТП. 27 февраля Людмила Поргина возвращалась с мужем, актером Николаем Караченцовым, родственницей и сиделкой из гостей в Москву. За рулем находилась женщина. На перекрестке в их Toyota Highlander влетела «Газель». От удара иномарка перевернулась. Больше всех пострадал Николай Караченцов. Его госпитализировали с травмами разной тяжести. Позже стало известно, что в момент аварии Поргина была пьяна. Сама актриса это всячески отрицала, сообщает «КП».

Вчера в Щелкове разбирали административный протокол, составленный на Поргину сотрудниками ГИБДД, приехавшими на место аварии. И протокол был составлен все-таки по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлекшее уголовного деяния».

В судебный участок Людмила Поргина приехала вместе с сыном.

«Судья признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, - сообщили в пресс-службе Московского областного суда. - Она должна будет заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, Поргина лишена водительских прав на 18 месяцев».

После больницы актер вместе с женой Людмилой Поргиной вернулся на свою дачу в подмосковную Загорянку.

Напомним, на минувшей неделе, в 12-ю годовщину страшной аварии, после которой с тяжелейшей травмой головы он почти месяц провел в коме, Николай Караченцов снова оказался на больничной койке. Со слов близкого друга семьи Караченцовых, композитора Владимира Быстрякова («Куда уехал цирк», «Леди Гамильтон»), Николай Петрович и Людмила Андреевна ехали с дачи в Москву.