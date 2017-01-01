Жена лидера O.Torvald показала много вазонов и округлившийся живот



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лидер группы O.Torvald, который в этом году будет представлять Украину на «Евровидении», вот-вот во второй раз должен стать отцом. Как я обожаю такие кадры!✨ И такие дни, как сегодня - очень насыщенные, громкие, для меня сейчас сложные физически, но такие эмоционально наполненные

Пока музыкант готовится к международному песенному конкурсу «Евровидение-2017», его жена Валерия показала, чем занимается на последних месяцах беременности.

В своем Instagram, жена Жени Галича показала округлившийся животик на Kyiv Flower Market:

«Не могу не показать такие чудесные фото со вчерашнего Kyiv Flower Market. Z обожаю такие кадры и такие насыщенные дни! Как видите, «мы выросли»,- трогательно написала в соцсети Валерия.



