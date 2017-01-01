  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Жена лидера O.Torvald показала много вазонов и округлившийся живот

    • Сьогодні, 11:42
    • Розсилка

    Лидер группы O.Torvald, который в этом году будет представлять Украину на «Евровидении», вот-вот во второй раз должен стать отцом. Как я обожаю такие кадры!✨ И такие дни, как сегодня - очень насыщенные, громкие, для меня сейчас сложные физически, но такие эмоционально наполненные

    Пока музыкант готовится к международному песенному конкурсу «Евровидение-2017», его жена Валерия показала, чем занимается на последних месяцах беременности.

    В своем Instagram, жена Жени Галича показала округлившийся животик на Kyiv Flower Market:

    «Не могу не показать такие чудесные фото со вчерашнего Kyiv Flower Market. Z обожаю такие кадры и такие насыщенные дни! Как видите, «мы выросли»,- трогательно написала в соцсети Валерия. 

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Жена лидера O.Torvald показала много вазонов и округлившийся живот
    Жена лидера O.Torvald показала много вазонов и округлившийся живот
    Жена лидера O.Torvald показала много вазонов и округлившийся живот
    Жена лидера O.Torvald показала много вазонов и округлившийся живот
    Жена лидера O.Torvald показала много вазонов и округлившийся живот



    Читайте також
    O.Torvald
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ