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    Шоу-біз

    Жена одиозного украинского политика отдыхает в компании Ксении Собчак

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    Жена одиозного украинского политика отдыхает в компании Ксении Собчак
    Жена одиозного украинского политика отдыхает в компании Ксении Собчак
    Жена одиозного украинского политика отдыхает в компании Ксении Собчак
    Жена одиозного украинского политика отдыхает в компании Ксении Собчак
    Жена одиозного украинского политика отдыхает в компании Ксении Собчак
    Жена одиозного украинского политика отдыхает в компании Ксении Собчак
    • Сьогодні, 13:02
    • Розсилка

    Российская журналистка выложила в сеть фото с отдыха в Бутане

    Ксения Собчак, как известно, сейчас путешествует Бутаном. Ее тамошнее фото на фоне пенисов уже возмутило некоторых россиян. А теперь Ксюша решила подразнить и украинцев, похвалившись дружбой с женой экс-нардепа от «Народного фронта» Анной Мартыненко.

    «Можно запретить соцсети, но нельзя запретить дружбу! Помню нашу поездку с теплом в холодном Питере! Украинско-русское паломничество в монастырь «Тигровое Гнездо» в Бутане. 3200 м над уровнем моря и многочасовое восхождение», - написала Собчак и выложила несколько фото со своей украинской подружкой.

    Напомним, о том, что жена Николая Мартыненко часто бывает или даже живет в Москве, стало известно еще осенью прошлого года, когда она засветилась на модном показе вместе с Собчак.

    И 2017-й новый год Анна Мартыненко тоже встречала в компании Ксюши и ее московских подружек.

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