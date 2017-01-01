Жена одиозного украинского политика отдыхает в компании Ксении Собчак

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Российская журналистка выложила в сеть фото с отдыха в Бутане

Ксения Собчак, как известно, сейчас путешествует Бутаном. Ее тамошнее фото на фоне пенисов уже возмутило некоторых россиян. А теперь Ксюша решила подразнить и украинцев, похвалившись дружбой с женой экс-нардепа от «Народного фронта» Анной Мартыненко.

«Можно запретить соцсети, но нельзя запретить дружбу! Помню нашу поездку с теплом в холодном Питере! Украинско-русское паломничество в монастырь «Тигровое Гнездо» в Бутане. 3200 м над уровнем моря и многочасовое восхождение», - написала Собчак и выложила несколько фото со своей украинской подружкой.

Напомним, о том, что жена Николая Мартыненко часто бывает или даже живет в Москве, стало известно еще осенью прошлого года, когда она засветилась на модном показе вместе с Собчак.

И 2017-й новый год Анна Мартыненко тоже встречала в компании Ксюши и ее московских подружек.