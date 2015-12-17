Жена принца Чарльза рассказала, как ее изводили после смерти принцессы Дианы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

East news Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

В преддверие своего юбилея герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз дала интервью изданию The Mail и впервые рассказала, как складывались ее отношения с принцем Чарльзом, и через что ей пришлось пройти после смерти принцессы Дианы.

«Около года я никуда не могла выйти. Это было ужасно. То время было самым неприятным, этого не пожелаешь даже самому злейшему врагу. Папарацци всегда следили за нами и прятались везде», — поделилась неприятными воспоминаниями 69-летняя жена принца, пишет graziamagazine.