Жена принца Чарльза рассказала, как ее изводили после смерти принцессы Дианы
- Сьогодні, 15:32
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В преддверие своего юбилея герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз дала интервью изданию The Mail и впервые рассказала, как складывались ее отношения с принцем Чарльзом, и через что ей пришлось пройти после смерти принцессы Дианы.
«Около года я никуда не могла выйти. Это было ужасно. То время было самым неприятным, этого не пожелаешь даже самому злейшему врагу. Папарацци всегда следили за нами и прятались везде», — поделилась неприятными воспоминаниями 69-летняя жена принца, пишет graziamagazine.
Хотя отношения Камиллы и Чарльза начались еще в 1971 году, сойтись официально они смогли только через несколько лет после трагической смерти принцессы Дианы (1996 год). А сочетаться узами законного брака Камилла и Чарльз решились лишь в 2005 году. Впрочем, даже после этого, герцогиня Корнуольская не смогла окончательно вжиться в новую роль.
«Слава богу, меня воспитывали родители, которые научили меня манерам. В 16 лет я ушла из школы, и мы отправились в Париж и Флоренцию, где узнали о жизни, культуре и как вести себя и разговаривать с людьми. Если бы этого у меня не было, мне было бы сложнее привыкнуть к жизни герцогини», — рассказала она.
Свой 70-ый день рождения Камилла отметит 17 июля. По ее словам, это будет скромный праздник в кругу близких.