Жена звезды «50 оттенков серого» запрещает ему сниматься с Анджелиной Джоли

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Репутация Джоли не дает покоя Голливуду до сих пор

Береженого бог бережет, решила жена Джейми Дорнана Амелия Уорнер — и категорически запретила ему сниматься со свежеразведенной Анджелиной Джоли. Пока американские СМИ всерьез обсуждают возможность нового кинопроекта, образцовый брак звезды «50 оттенков серого» находится под угрозой: вопрос супруга Дорнана поставила ребром.

И не сказать, чтобы конфликт случился совсем на пустом месте. Редкие отношения Анджелины Джоли, за которой закрепилась слава главной разлучницы Голливуда, случались не на съемочной площадке. В 90-е на съемках фильма «Хакеры» она закрутила роман с Джонни Ли Миллером, в 2000 году на съемочной площадке картины «Управляя полетами» разгорелась страсть между ней и Билли Бобом Торнтоном, а в 2004 году Джоли и вовсе разрушила брак Итана Хоука и Умы Турман — в примерного семьянина Хоука Джоли влюбилась в процессе работы над фильмом «Забирая жизни».

Впрочем, этот адюльтер Анджелине не принес радости — едва она устранила законную супругу, как выяснилось, что Хоук изменяет ей с актрисой Джен Перцоу. Джоли льстила роль разлучницы, но не той, которой тоже изменяли. В итоге историю замяли: Джоли, которая не выглядела роковой женщиной, такая слава была ни к чему, а Хоук и Турман тем более не хотели огласки. Позже в СМИ появилась легенда о том, что Итан ушел от Умы к няне своих детей. На самом деле няня тоже была, но позже. К слову, только няне и удалось сделать Итана Хоука примерным семьянином.

А дальше, в том же 2004 году, Джоли ждали съемки с женатым Брэдом Питтом в «Мистер и миссис Смит», и все мы помним, чем они закончились.

И вот, едва оправившись после громкого развода с Брэдом Питтом, Анджелина приступила к обсуждению нового проекта со своим участием. С одним условием — что партнера для съемок фильма она выберет сама. И выбрала — Джейми Дорнан, сыгравший мистера Грея в «50 оттенках серого», приглянулся ей больше всех. В Голливуде слухи распространяются быстро: на следующий же день его жена Амелия Уорнер заявила, что если актер согласится, то она с детьми в тот же день уезжает из дома. Словом, непридуманная «Санта-Барбара».

Джерело: Elle