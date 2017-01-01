Женщина-кошка и беби-долл: Полякова представила новый клип

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Артистка выпустила видео на трек «Номер один»

Украинская певица Оля Полякова, дочь которой приняла участие в «Рассмеши комика. Дети», порадовала фанов выпуском нового клипа.

Звезда представила видео на трек «Номер один», который стал главным хитом всеукраинского тура певицы «Я люблю вас».

В новом видео Полякова представляет пособие идеальной женщины и на собственном примере демонстрирует, как применить его в жизни. В неравном бою за мужчину мечты на помощь артистке приходит известный психолог Наталья Холоденко.

По словам Натальи, сыгравшей в клипе роль специалиста в своей же профессии, для нее такой опыт был стрессом:

«Для меня этот клип – мини-тренинг, который в юмористической форме показывает, как мы идеализируем отношения и часто ищем в одном мужчине слишком много несовместимых качеств. Это мой первый опыт в подобного рода съемках, и я очень переживала. Кстати, я впервые примеряла на себя образ блондинки», - рассказала Наталья.

Сама же Полякова в присущей для себя ироничной манере комментирует новую видеоработу так:

«С Поляковой поведешься – блондинкой станешь, - и добавляет, - в нашей шестиминутной истории я вылечиваю от невроза идеальных мужчин».

В клипе певица предстает в разных и смелых ипостасях. На этот раз Полякова примеряет на себя восемь образов, шесть из которых – абсолютно новые для певицы.

Восточная искусительница, женщина-кошка, отчаянная домохозяйка, амазонка, фитоняшка и беби-долл – в новых амплуа Полякова выглядит не менее гармонично, уверенно и сексуально, чем в фирменном кокошнике.

Джерело: ТСН