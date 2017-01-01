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    Женщины, которые счастливы, успешны и при этом бездетны

    • Сьогодні, 07:30
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    У этих знаменитых и успешных женщин таблоиды не раз пытались разглядеть беременный живот, допытывались об отношении к детям, а порой совершенно бесцеремонно намекали, что давно бы уже пора родить.

     Тем не менее есть много актрис, певиц и телеведущих, которым и без детей неплохо живется, и они совершенно не страдают от того, что их так называемое «женское предназначение» не выполнено.

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    Некоторые уже преодолели средний детородный возраст, а кому-то немного за тридцать. И эти девушки не боятся заявлять, что каждая вольна распоряжаться своим телом как считает нужным, и не поддаются напору традиционалистов, считающих, что женщина обязательно должна родить, иначе ее жизнь пустая и неудачная.

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    После 47 приписанных беременностей и газетных заголовков, каждую неделю визжащих, что у Дженнифер Энистон будет двойня, актриса остается бездетной и, похоже, вполне этим довольна, хотя все вокруг убеждены, что она врет и на самом деле хочет родить.
    «Я просто не заинтересована в этом. У меня нет никакого материнского инстинкта. И я не считаю, что я такая исключительная. Я думаю, полным-полно женщин на самом деле не хотят детей, но считают, что должны», — однажды заявила Хелен Миррен в интервью. Что тут скажешь: королева.
    После бешеного успеха сериала «Очень странные дела» (Stranger Things) Райдер заявила, что ее часто спрашивают, каково было играть роль Джойс Байерс. «Меня часто спрашивают: “У тебя нет детей, откуда ты знаешь, как играть мать?”» — поделилась актриса с изданием New York Times. Странно, не правда ли, что актерам иногда приходится играть роли, не связанные с личным опытом? Неужели такая у них работа?
    Телеведущая Опра Уинфри — одна из самых богатых в мире женщин, и ее успешная карьера длится уже несколько десятков лет. С момента первых успехов в работе у Опры никогда не было в планах детей. «Если бы у меня были дети, они бы меня ненавидели. Что-то (в моей жизни) должно было бы пострадать, и, скорее всего, это были бы они», — рассказала она в интервью изданию The Hollywood Reporter.
    В интервью австралийской радиостанции в 2016 году актриса говорила о том, как общество давит на женщин, чтобы они стремились достичь всего на свете. «Женщины чувствуют, что их осуждают, если им не удается добиться всего», — сказала Рене Зеллвегер.
    Успешная сценическая карьера австралийской певицы длится уже три десятка лет, и вряд ли Кайли Миноуг собирается останавливаться в ближайшее время. И все равно находятся люди, которые спрашивают у нее, когда появятся мини-Миноуги.
    Красавица Дита фон Тиз в одном интервью сказала: «Это вполне нормально — не иметь детей. И сейчас я просто смотрю, к чему меня приводит моя жизнь. Я не собираюсь быть в меньшей степени личностью из-за того, что у меня нет детей. Все будет так, как оно должно быть».
    Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэттролл ранее высказывалась по поводу того, что слово «бездетная» носит негативную коннотацию. «Эта частица БЕЗ оскорбительна — «бездетная», как будто тебе чего-то недостает от того, что у тебя нет детей», — сказала она в интервью одной радиостанции. Учитывая такую успешную карьеру, вряд ли можно сказать, что Ким чего-то не хватает.
    Актриса повторяет словно мантру фразу «никогда не говори никогда», но и не поддается напору общественности. «Я думаю, женщины боятся говорить, что не хотят детей, потому что они будут отвергнуты. У меня больше подруг без детей, чем тех, у кого есть дети», — сказала Кэмерон Диаз в интервью Cosmo.
    Женщины, которые счастливы, успешны и при этом бездетны

    Джерело: BigPicture

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