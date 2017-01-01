Женщины, которые счастливы, успешны и при этом бездетны



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У этих знаменитых и успешных женщин таблоиды не раз пытались разглядеть беременный живот, допытывались об отношении к детям, а порой совершенно бесцеремонно намекали, что давно бы уже пора родить.

Тем не менее есть много актрис, певиц и телеведущих, которым и без детей неплохо живется, и они совершенно не страдают от того, что их так называемое «женское предназначение» не выполнено.

Некоторые уже преодолели средний детородный возраст, а кому-то немного за тридцать. И эти девушки не боятся заявлять, что каждая вольна распоряжаться своим телом как считает нужным, и не поддаются напору традиционалистов, считающих, что женщина обязательно должна родить, иначе ее жизнь пустая и неудачная.

Джерело: BigPicture