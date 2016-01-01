Женская ревность: Рианна отписалась от Дженнифер Лопес в «Инстаграме»
- Сьогодні, 14:29
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Звезды вступили на тропу войны?
Некогда подруги Рианна и Дженнифер Лопес, кажется, больше не будут ставить лайки друг другу в соцсетях: барбадоская красотка отписалась в «Инстаграм» от певицы из-за ревности к Дрейку.
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Все дело в том, что в последнее время СМИ активно смакуют роман 47-летней Джей Ло с рэпером, а это очень обидело и разозлило Ри. «Рианна не ожидала, что Дрейк так быстро найдет ей замену. Тем более, она была просто в шоке, когда узнала, кто стал новой возлюбленной Дрейка. Она надеялась, что они смогут начать все сначала», — признался осведомленный источник. Неужели Дженнифер смогла так подло поступить?
Джерело: graziamagazine.ru