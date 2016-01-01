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    Женская ревность: Рианна отписалась от Дженнифер Лопес в «Инстаграме»

    • Сьогодні, 14:29
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    Звезды вступили на тропу войны?

    Некогда подруги Рианна и Дженнифер Лопес, кажется, больше не будут ставить лайки друг другу в соцсетях: барбадоская красотка отписалась в «Инстаграм» от певицы из-за ревности к Дрейку.

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    Все дело в том, что в последнее время СМИ активно смакуют роман 47-летней Джей Ло с рэпером, а это очень обидело и разозлило Ри. «Рианна не ожидала, что Дрейк так быстро найдет ей замену. Тем более, она была просто в шоке, когда узнала, кто стал новой возлюбленной Дрейка. Она надеялась, что они смогут начать все сначала», — признался осведомленный источник. Неужели Дженнифер смогла так подло поступить?

    Рианна и Дрейк
    Рианна и Дрейк

    Напомним, Рианна и Дрейк познакомились семь лет назад. Тогда у пары завязался недолгий роман, а через несколько лет влюбленные вновь воссоединились.
    В конце августа на MTV VMA рэпер признался со сцены, что любит Рианну, но уже в октябре пара объявила о расставании.
    Поговаривали, что причиной разрыва стала измена Дрейка. После его видели в компании разных моделей и даже Тейлор Свифт, а неделю назад появились слухи о романе с Джей Ло: певица выложила совместное селфи с рэпером.
    Дрейк и Дженнифер Лопес
    Дрейк и Дженнифер Лопес

    Джерело: graziamagazine.ru

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