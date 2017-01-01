Женя Галич рассказал, как ведущий «Евровидения 2017» упал в обморок в роддоме
- Сьогодні, 13:48
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Розсилка
Ведущий «Евровидения 2017» рассказал забавную историю о Жени Галиче из группы O.Torvald.Как оказалось, лидер группы O.Torvald Женя Галич и телеведущий Владимир Остапчук – закадычные друзья.
И дружат они достаточно давно. Поэтому баек и историй о подвигах друг друга у ребят накопилось достаточно. Одну из них Остапчук рассказал во время съемок шоу «СуперИнтуиция».
« Расскажу историю о том, как Женя Галич крестил моего ребенка, – начал Остапчук. – Значит, собираемся мы в церковь, и накануне я говорю: «Женя, оденься по-человечески, мы же в Божий дом идем. А у нас с женой еще и родители набожные, консервативные. В общем, оденься прилично, пожалуйста!» Приходит Женя. И что бы вы думали? На всех пальцах – огромные кольца. Футболка с коротеньким рукавом, из-под которого отлично видно забитые татуировками руки! Говорю: «Спасибо, Женя, спасибо, что пришел!»
Женя Галич в долгу не остался, и тут же рассказал историю о том, как несколько лет назад Остапчук на роды ходил.
«При каждой встрече Вова говорил, что будет присутствовать на родах жены.И как думаете, что он сделал, когда туда пришел? Вырубился! В итоге, пока его откачивали, и о жене, и о ребенке забыли. Это, конечно, шутка – о родах никто не забыл. Но Остапчук доказал, что внимание на себя обращать умеет!», – рассказал Галич.