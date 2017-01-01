Женя Галич: Я не хотел бы застать точку максимума для группы O.Torvald

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Солист группы, которая победила в Нацотборе «Евровидения» рассказал о своих амбициях

Фронтмен коллектива O.Torvald Женя Галич в интервью изданию bestin.ua рассказал о том, чего хочет достить рок-группа.

«У нас есть амбиции постоянно развиваться. Единственная амбиция, которая отсутствует, это стремление к быстрому росту. Я не хотел бы застать точку максимума для группы O.Torvald и для себя лично, потому что после нее всегда идет спад. Мне бы хотелось, чтобы постепенно, может маленькими шагами, но мы постоянно стремились вверх. Интересно смаковать каждый шаг, каждую ступеньку. Признание на каждом новом этапе твоего творчества определенным людьми – это такой кайф», - отметил музыкант.

По словам артиста, все успехи группы связаны с огромным трудом. «Может казаться со стороны, что к каждой новой ступени развития мы готовы, но внутри коллектива это не совсем так, хотя мы стараемся. У нас есть экстренные собрания, на которых мы сутками сидим с красными глазами и ищем решения», - добавил Галич.

Как отметил солист коллектива, когда чересчур легко получаешь желаемое, трудно наслаждаться этим по-настоящему. «У меня был друг гитарист, с которым мы играли. Свои гитары мы доставали в Домах Офицеров, перепаивали их, перекрашивали, а ему все доставалось от родителей. Все, что бы он ни захотел. Сейчас он музыкой не занимается. Он не знает ее вкуса», - отметил музыкант.