Жертва хакеров: в сети оказались откровенные снимки Майли Сайрус

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Пикантные снимки звезды стали достоянием Интернета

Провокационная певица Майли Сайрус вслед за Эммой Уотсон и Амандой Сейфрид стала жертвой хакеров. Частные снимки обнаженной артистки слили в Сеть.

Очевидно, исполнительница позволяла себя фотографировать в сауне. На обнародованных снимках Майли позирует «в чем мать родила» на белом халате.

Никаких комментариев или претензий 24-летняя артистка на своих страницах в блогах еще не высказала, впрочем юзеры предполагают, что ее этот слив совсем ее не расстроил.

Как известно, исполнительница известна не только своими песнями, а эротическими фотосессиями в разных позах. Поэтому эти снимки «ню» для нее не являются дебютными.

Напомним, Майли Сайрус раздевается не только перед фотокамерами, но и публично на сцене. В частности, во время концерта в Лос-Анджелесе артистка вышла на сцену в чудаковатом наряде, похожем ну купальник. Майли надела накладную грудь, а ее голову украсил рог.