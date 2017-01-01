Жертва хакеров: в сети оказались откровенные снимки Майли Сайрус
- Сьогодні, 12:15
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Розсилка
Пикантные снимки звезды стали достоянием Интернета
Провокационная певица Майли Сайрус вслед за Эммой Уотсон и Амандой Сейфрид стала жертвой хакеров. Частные снимки обнаженной артистки слили в Сеть.
Очевидно, исполнительница позволяла себя фотографировать в сауне. На обнародованных снимках Майли позирует «в чем мать родила» на белом халате.
Никаких комментариев или претензий 24-летняя артистка на своих страницах в блогах еще не высказала, впрочем юзеры предполагают, что ее этот слив совсем ее не расстроил.
Как известно, исполнительница известна не только своими песнями, а эротическими фотосессиями в разных позах. Поэтому эти снимки «ню» для нее не являются дебютными.
Напомним, Майли Сайрус раздевается не только перед фотокамерами, но и публично на сцене. В частности, во время концерта в Лос-Анджелесе артистка вышла на сцену в чудаковатом наряде, похожем ну купальник. Майли надела накладную грудь, а ее голову украсил рог.