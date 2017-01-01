Жертва пластической хирургии Игорь Богданов шокировал своим появлением в Каннах

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Игорь и его брат-близнец Гришка в последнее время редко появляются на светских мероприятиях

На днях своим внезапным появлением на Каннской красной дорожке напомнил о себе французский телеведущий Игорь Богданов. Не заметить Игоря было сложно – он очень сильно отличается от того, как выглядят остальные люди, и особенно на контрасте с его очаровательной спутницей. Именно Игорь (и его брат-близнец Гришка) обычно попадает в список мужчин, которые не сумели вовремя остановиться с пластической хирургией и довели свою внешность до карикатурных результатов.

Игорь и Гришка Богдановы (Igor и Grichka Yourievitch Osten-Sacken-Bogdanoff) являются знаменитыми личностями в пределах Франции. Когда-то, когда они были еще молоды и выглядели вполне привлекательно без какого-либо вмешательства хирургии, они вели свою программу о науке и писали различные фантастические произведения, связанные с космологией и фэнтези. Однажды им даже удалось опубликовать в довольно солидном научном издании свое «исследование по физике», которое на самом деле было почти полностью вымыслом.

Братья в молодости

Слава не вечна, и даже скандалы не могут поддерживать ее, да и годы стали забирать постепенно былую привлекательность братьев. В какой-то момент они оба впали в депрессию, и примерно в это же время они решили, что наилучшим способом удержать молодость и популярность будет пластическая хирургия.

Что и говорить, славу братья себе вернули, но совсем не такую, какой могли похвастаться в молодости. Теперь Игоря и Гришку регулярно включают в списки жертв пластической хирургии - они оба сделали так много инъекций и операций, что их лица выглядят, как неудачные маски. Особенно, конечно, поражают их монструозные подбородки. Трудно поверить, что им самим это кажется привлекательным, но что еще более невероятно - они кажутся красивыми и другим людям. У Игоря, например, только официальных браков было трое (в результате которых у него родилось шестеро детей), а уж сколько мимолетных интрижек - так и не счесть.

На Каннской красной дорожке Игорь Богданов появился со своей спутницей - Жюли Жардон, французской моделью. Ей 33, ему 67, но девушку, похоже, совершенно не смущает ни разница в возрасте, ни своеобразная внешность Игоря.

Интересно, что оба брата говорят не только на французском, но и на немецком, английском и даже немного на русском. Как признаются близнецы, в этом заслуга их родителей, которые держали дома обширную библиотеку на разных языках и всячески поощряли своих детей узнавать новое. Папа Игоря и Гришки - художник Юрий Михайлович Остасенко-Богданов - был родом из России, из Ленинграда. Во время войны Юрий был в плену у немцев, а после бежал во Францию, где впоследствии женился на чешской графине Марии Долорес Коловрат-Краковской.

Сейчас оба брата почти ничего не пишут и редко появляются на публике, именно поэтому присутствие Игоря в Каннах было воспринято журналистами с энтузиазмом.