  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Жертвы моды: участницы корейской поп-группы сняли клип о своих пластических операциях

    • Сьогодні, 18:36
    • Розсилка

    В течение месяца Six Bomb последовательно опубликовали два музыкальных видео

    Корейская поп-группа Six Bomb придумала необычный способ рассказать о пластической хирургии: девушки просто сняли два музыкальных видео — одно «до» и одно «после», сообщает daily.afisha.

    Про k-pop-группу Six Bomb западным слушателям известно мало. Изначально, как подсказывает название, девушек было шестеро. Но после первого альбома что-то пошло не так, и пять участниц покинули группу. Оставшаяся сменила имя (с Хайчжин на Соа) и нашла трех новых коллег. Так бы этот квартет и остался незамеченным, если бы не пластическая хирургия.

    В течение месяца Six Bomb последовательно опубликовали два музыкальных видео. «Becoming Prettier (Before)» посвящен консультации в клинике пластической хирургии. Девушки смывают макияж и ложатся на кушетку (а потом полвидео красятся, делают маникюр и разучивают танцы).

    В «Becoming Prettier (After)» можно полюбоваться результатом.

    По данным Mashable, все операции обошлись группе в 88 000 долларов (около 5 миллионов рублей). «Мы все хотели сделать что-нибудь, чтобы стать симпатичнее, — рассказала участница группы Дейн газете South China Morning Post. — Люди все равно бы заметили, поэтому мы решили открыто рассказать о мире, в котором многие женщины хотят быть красивыми».

    Менеджмент группы подчеркивает, что все девушки прошли через операции по собственной воле, хотя Соа признается, что очень долго сомневалась в необходимости европейского двойного века: «Мне правда нравились мои глаза».

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ