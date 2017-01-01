Жертвы моды: участницы корейской поп-группы сняли клип о своих пластических операциях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В течение месяца Six Bomb последовательно опубликовали два музыкальных видео

Корейская поп-группа Six Bomb придумала необычный способ рассказать о пластической хирургии: девушки просто сняли два музыкальных видео — одно «до» и одно «после», сообщает daily.afisha.

Про k-pop-группу Six Bomb западным слушателям известно мало. Изначально, как подсказывает название, девушек было шестеро. Но после первого альбома что-то пошло не так, и пять участниц покинули группу. Оставшаяся сменила имя (с Хайчжин на Соа) и нашла трех новых коллег. Так бы этот квартет и остался незамеченным, если бы не пластическая хирургия.

В течение месяца Six Bomb последовательно опубликовали два музыкальных видео. «Becoming Prettier (Before)» посвящен консультации в клинике пластической хирургии. Девушки смывают макияж и ложатся на кушетку (а потом полвидео красятся, делают маникюр и разучивают танцы).

В «Becoming Prettier (After)» можно полюбоваться результатом.

По данным Mashable, все операции обошлись группе в 88 000 долларов (около 5 миллионов рублей). «Мы все хотели сделать что-нибудь, чтобы стать симпатичнее, — рассказала участница группы Дейн газете South China Morning Post. — Люди все равно бы заметили, поэтому мы решили открыто рассказать о мире, в котором многие женщины хотят быть красивыми».

Менеджмент группы подчеркивает, что все девушки прошли через операции по собственной воле, хотя Соа признается, что очень долго сомневалась в необходимости европейского двойного века: «Мне правда нравились мои глаза».