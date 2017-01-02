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    Шоу-біз

    Жизель Бюндхен впервые спела под гитару о любви

    • 3 Сiчня, 17:03
    • Розсилка

    С тех пор как бразильская топ-модель «ушла на покой», посвятив время семье и себе любимой, она обнаружила массу увлечений и, вероятно, музыка — одно из них.

    В Instagram экс-«ангела» Victoria's Secret появилось видео, в котором мы впервые слышим ее пение. И, надо сказать, это у нее получается «ангельски», чем ходить по подиуму. В максимально романтичной обстановке и образе — на берегу океана, на закате, в белой тунике и с цветком в волосах — Жизель Бюндхен исполняет песню на родном языке, аккомпанируя себе на гитаре. «Эти стихи так вдохновляют, что я не удержалась — решила спеть», — прокомментировала Жизель свой акустический кавер на известную композицию Trem Bala. Для тех своих подписчиков, которые не знают португальский, она также привела английский текст песни: она, конечно же, о любви.

    Джерело: graziamagazine.ru

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