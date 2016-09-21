Жизнь на три страны: Джордж и Амаль Клуни не могут решить, где растить двойняшек



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джордж и Амаль Клуни ждут близнецов: об этом 55-летний актер рассказал на днях.

Также будущий отец поделился переживаниями, которые уже сейчас, до появления детей, беспокоят их с женой.

Во‑первых, Клуни настаивает на том, чтобы Амаль избегала некоторых стран в своих рабочих поездках. Напомним, что она работает адвокатом по правам человека и недавно представляла Надю Мурад — бывшую пленницу ИГИЛ.

— Мы решили быть гораздо более ответственными, чтобы избежать опасности, — рассказывает актер. -Я больше не поеду в Южный Судан и Конго, а Амаль не будет ездить в Ирак и начнет избегать тех мест, где ей не рады. Раньше я об этом не заботился.

Тем не менее, пара будет продолжать проводить время за границей, особенно в Италии (где Джордж владеет домом) и Великобритании. «У нас есть шанс жить между тремя странами: Италия, Америка и Англия», — сказал он. «Но как только дети пойдут в школу, будет необходимо выбрать, где поселиться. А пока что мы будем продолжать передвигаться в соответствии с графиками наших жизней.»