Журнал People назвал Джулию Робертс самой красивой женщиной мира – 2017

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Издание People опубликовало ежегодный выпуск People’s World’s Most Beautiful, обложку которого украсила Джулия Робертс.

Звезда «Красотки» уже не в первый раз становится самой красивой женщиной мира по версии People – впервые этот почетный титул она завоевала еще 26 лет назад, в 1991 году, когда актрисе было всего 23 года. В октябре этого года Джулия отметит 49-летие.

Появившись на обложке спецвыпуска People’s World’s Most Beautiful 2017, Джулия Робертс установила своеобразный рекорд – самой красивой женщиной мира она признается уже в пятый раз. В прошлом году People назвал самой красивой женщиной мира актрису Дженнифер Энистон, а в 2015-м аналогичный титул завоевала Сандра Буллок.





Джерело: popcornnews