  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Злата Огневич будет печь пасхи по старинному рецепту

    • Сьогодні, 17:06
    • Розсилка

    Украинская певица считает, что тесто надо вымешивать исключительно руками

    Украинская певица Злата Огневич рассказала во время съемок концерта «Весенняя музыкальная платформа – 2017», что пасхи всегда печет сама, да еще и по старинному рецепту.

    Читайте також

    «Буду готовить паски по маминому рецепту, который ей достался еще от прапрапрабабушки. Верю, что пасхальное тесто нельзя вымешивать никакими миксерами, я всегда вручную его замешиваю, хотя на следующий день руки болят до плеч. Зато оно выходит особенное, воздушное. Все подружки наминают их за обе щеки. Я в тесто добавляю цукаты, посыпаю орешками, яиц и сахара не жалею, пасхи у меня получаются очень вкусными».

    Читайте також
    Пасха 2017
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ