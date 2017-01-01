Злата Огневич будет печь пасхи по старинному рецепту

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Украинская певица считает, что тесто надо вымешивать исключительно руками

Украинская певица Злата Огневич рассказала во время съемок концерта «Весенняя музыкальная платформа – 2017», что пасхи всегда печет сама, да еще и по старинному рецепту.

«Буду готовить паски по маминому рецепту, который ей достался еще от прапрапрабабушки. Верю, что пасхальное тесто нельзя вымешивать никакими миксерами, я всегда вручную его замешиваю, хотя на следующий день руки болят до плеч. Зато оно выходит особенное, воздушное. Все подружки наминают их за обе щеки. Я в тесто добавляю цукаты, посыпаю орешками, яиц и сахара не жалею, пасхи у меня получаются очень вкусными».