Злата Огневич объявит результаты голосования Украины на «Евровидении-2017»

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пресс-служба певицы Злата Огневич

Злата Огневич в финале международного конкурса «Евровидении-2017» объявит баллы, которые украинцы поставили другим странам.

Голосование жюри традиционно проводится во время генеральной репетиции, и все оценки должны храниться в секрете до оглашения финальных результатов.

«Евровидение» снова в Украине - это так здорово! Я хочу, чтобы наши гости увидели настоящую Украину - гостеприимную, красивую, современную! Музыка - единственная вещь на свете, способная объединять людей и это делает меня счастливой!» - комментирует свою роль Злата Огневич.

Напомним, что согласно правилам конкурса жители Украины смогут проголосовать за песни, которые понравились им на Евровидении, 11 и 13 мая, во время второго полуфинала и Гранд-финала. При этом украинские телезрители не могут голосовать за представителя Украины — группу O.Torvald.

Напомним, для Златы Огневич объявлять результаты уже не будет дебютом, ведь после того, как певица заняла третье место на конкурсе в 2013 году, организаторы «Евровидения» пригласили в 2014 году объявлять результаты голосования от Украины.