Злата Огневич презентовала летний трек



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня состоялась премьера новой песни певицы.

Для певицы это уже не первая песня в танцевальном стиле.

Не так давно артистка презентовала зажигательный видеоклип в индийском стиле на песню «За літом, за весною». Напомним, что страстные объятия и поцелуи Златы с главным героем вызвали противоречия в отношениях с ее любимым мужчиной и видеоклип пришлось монтировать заново, убирая пикантные сцены.

Ну а сегодня певица презентовала в эфире украинских радиостанций новый танцевальный хит.

«Моя новая песня – это современное звучание украинской музыки. Нам было очень легко работать над этим треком, и пускай он так же легко зайдёт в сердца слушателя!» – рассказала Scotch'у Злата Огневич о песне «Танцювати».