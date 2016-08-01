Злата Огневич презентовала летний трек
- Сьогодні, 13:39
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Сегодня состоялась премьера новой песни певицы.
Для певицы это уже не первая песня в танцевальном стиле.
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Не так давно артистка презентовала зажигательный видеоклип в индийском стиле на песню «За літом, за весною». Напомним, что страстные объятия и поцелуи Златы с главным героем вызвали противоречия в отношениях с ее любимым мужчиной и видеоклип пришлось монтировать заново, убирая пикантные сцены.
Ну а сегодня певица презентовала в эфире украинских радиостанций новый танцевальный хит.
«Моя новая песня – это современное звучание украинской музыки. Нам было очень легко работать над этим треком, и пускай он так же легко зайдёт в сердца слушателя!» – рассказала Scotch'у Злата Огневич о песне «Танцювати».