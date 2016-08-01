  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Злата Огневич презентовала летний трек

    • Сьогодні, 13:39
    • Розсилка

    Сегодня состоялась премьера новой песни певицы.

    Для певицы это уже не первая песня в танцевальном стиле.

    Читайте також

    Не так давно артистка презентовала зажигательный видеоклип в индийском стиле на песню «За літом, за весною». Напомним, что страстные объятия и поцелуи Златы с главным героем вызвали противоречия в отношениях с ее любимым мужчиной и видеоклип пришлось монтировать заново, убирая пикантные сцены.

    Ну а сегодня певица презентовала в эфире украинских радиостанций новый танцевальный хит.

    «Моя новая песня – это современное звучание украинской музыки. Нам было очень легко работать над этим треком, и пускай он так же легко зайдёт в сердца слушателя!» – рассказала Scotch'у Злата Огневич о песне «Танцювати».

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ