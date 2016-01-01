Злата Огневич выпустила новогоднюю песню

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Зимний трек от украинской артистки звучит на украинском языке и называется «Новорічне диско».

Песня «Новорічне диско» была написана несменным автором репертуара Златы Огневич - композитором Михаилом Некрасовым. А над словами к песне работала сама Злата. Именно она и придумала эту запоминающуюся рифму: «Шалені танці - у вишиванці». Кстати, это уже не первая песня, стихи к которой написала артистка - текст к знаменитой композиции «Запали вогонь» тоже ее авторства.

За несколько недель до Нового года песня Златы Огневич уже ворвалась в радиоэфиры украинских радиостанций.

- Такая песня появилась у меня неспроста. Я обожаю фанк и приятно видеть, что он снова в тренде во всём мире! Под эту музыку нужно просто танцевать и улыбаться, - комментирует выход новой песни певица Злата Огневич.