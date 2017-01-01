Злата Огневич выступила на открытии Eurovision Village
- Сьогодні, 13:22
-
Розсилка
Артистка стала специальной гостьей на масштабном мероприятии в центре столицы.
Участница международного песенного конкурса «Евровидение -2013» Злата Огневич выступила на сцене Eurovision Village.
Читайте також
Украинская певица исполнила для поклонников и участников конкурса украинские хиты «Запали вогонь», «Кукушка», «За лісами-горами». Также Злата Огневич порадовала поклонников исполнением песни Gravity, с которой певица в 2013 занята третье место на конкурсе «Евровидение».
По словам артистки, в этот раз киевские власти подготовились к конкурсу гораздо лучше, чем в 2004 году.
«Мне нравится организация конкурса в этом году! Я точно вижу, что Киев подготовился лучше, чем в 2004 году, когда «Евровидение» проводили в Киеве. Да, есть над чем работать, но я рада, что европейцы увидят столицу Украины обновленной и с другой стороны», - поделилась впечатлениями Злата Огневич.
Напомним, что сцена Eurovision Village стала второй по величине и мощности звука после главной арены конкурса в Международном выставочном центре. С 4 по 14 мая здесь будут проходить концерты с участием стран-участниц песенного конкурса и украинских артистов, а партнеры и спонсоры Евровидения развлекать гостей города на своих локациях, которые также будут расположены на территории Eurovision Village.
Отметим, что сегодня, пятого мая, в конгрессно-выставочном центре «Парковый» пройдет OGAE Ukraine Party.
Как сообщили организаторы, главным гостем мероприятия станет Верка Сердючка, финалист национального отбора «Евровидения-2017» Melovin, представитель Молдовы Эдуард Романюта, полуфиналист украинского отбора 2016 года Владислав Курасов, представительница Украины на «Евровидении-2010» певица Alyosha и заслуженный артист Украины Андрей Князь.
Напомним, что международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в Киеве 9, 11 и 13 мая. Расписание концертов и цены на билеты вы можете узнать здесь.