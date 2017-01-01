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    Злата Огневич выступила на открытии Eurovision Village

    • Сьогодні, 13:22
    • Розсилка

    Артистка стала специальной гостьей на масштабном мероприятии в центре столицы.

    Участница международного песенного конкурса «Евровидение -2013» Злата Огневич выступила на сцене Eurovision Village.

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    Украинская певица исполнила для поклонников и участников конкурса украинские хиты «Запали вогонь», «Кукушка», «За лісами-горами». Также Злата Огневич порадовала поклонников исполнением песни Gravity, с которой певица в 2013 занята третье место на конкурсе «Евровидение».
     По словам артистки, в этот раз киевские власти подготовились к конкурсу гораздо лучше, чем в 2004 году.
    «Мне нравится организация конкурса в этом году! Я точно вижу, что Киев подготовился лучше, чем в 2004 году, когда «Евровидение» проводили в Киеве. Да, есть над чем работать, но я рада, что европейцы увидят столицу Украины обновленной и с другой стороны», - поделилась впечатлениями Злата Огневич. 

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    Злата Огневич выступила на открытии Eurovision Village
    Злата Огневич выступила на открытии Eurovision Village
    Злата Огневич выступила на открытии Eurovision Village
    Злата Огневич выступила на открытии Eurovision Village
    Злата Огневич выступила на открытии Eurovision Village
    Злата Огневич выступила на открытии Eurovision Village
    Злата Огневич выступила на открытии Eurovision Village
    Злата Огневич выступила на открытии Eurovision Village
    Злата Огневич выступила на открытии Eurovision Village
    Злата Огневич выступила на открытии Eurovision Village

    Напомним, что сцена Eurovision Village стала второй по величине и мощности звука после главной арены конкурса в Международном выставочном центре. С 4 по 14 мая здесь будут проходить концерты с участием стран-участниц песенного конкурса и украинских артистов, а партнеры и спонсоры Евровидения развлекать гостей города на своих локациях, которые также будут расположены на территории Eurovision Village.

    Как сообщили организаторы, главным гостем мероприятия станет Верка Сердючка, финалист национального отбора «Евровидения-2017» Melovin, представитель Молдовы Эдуард Романюта, полуфиналист украинского отбора 2016 года Владислав Курасов, представительница Украины на «Евровидении-2010» певица Alyosha и заслуженный артист Украины Андрей Князь.

    Напомним, что международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в Киеве 9, 11 и 13 мая. Расписание концертов и цены на билеты вы можете узнать здесь.

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