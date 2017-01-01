Злата Огневич выступила на открытии Eurovision Village

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Артистка стала специальной гостьей на масштабном мероприятии в центре столицы.

Украинская певица исполнила для поклонников и участников конкурса украинские хиты «Запали вогонь», «Кукушка», «За лісами-горами». Также Злата Огневич порадовала поклонников исполнением песни Gravity, с которой певица в 2013 занята третье место на конкурсе «Евровидение».

По словам артистки, в этот раз киевские власти подготовились к конкурсу гораздо лучше, чем в 2004 году.

«Мне нравится организация конкурса в этом году! Я точно вижу, что Киев подготовился лучше, чем в 2004 году, когда «Евровидение» проводили в Киеве. Да, есть над чем работать, но я рада, что европейцы увидят столицу Украины обновленной и с другой стороны», - поделилась впечатлениями Злата Огневич. 1 з 10 на весь екран згорнути

Напомним, что сцена Eurovision Village стала второй по величине и мощности звука после главной арены конкурса в Международном выставочном центре. С 4 по 14 мая здесь будут проходить концерты с участием стран-участниц песенного конкурса и украинских артистов, а партнеры и спонсоры Евровидения развлекать гостей города на своих локациях, которые также будут расположены на территории Eurovision Village.