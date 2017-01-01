Злата Огневич заменила Катю Осадчую в программе «Світське життя»
- Сьогодні, 16:37
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Пока новоиспеченная мамочка Катя Осадчая занимается новорожденным ребенком, ее заменяют другие звезды.
За несколько недель до начала Каннского кинофестиваля Злата Огневич получила предложение стать ведущей программы «Світське життя» на период масштабного события на юге Франции.
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Для украинской певицы это первый опыт в роли звездного репортера. В рамках поездки Златы в Канны планируется множество интервью со звездами мировой величины. Буквально сегодня состоялось интервью с актрисой Евой Лонгорией.
Подписчики официального аккаунта программы «Світське життя» в instagram не только забросали комплиментами Злату, но и нашли сходство с американской актрисой, ставшей знаменитой после выхода телесериала «Отчаянные домохозяйки».
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