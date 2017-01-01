Злата Огневич заменила Катю Осадчую в программе «Світське життя»

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Пока новоиспеченная мамочка Катя Осадчая занимается новорожденным ребенком, ее заменяют другие звезды.

Для украинской певицы это первый опыт в роли звездного репортера. В рамках поездки Златы в Канны планируется множество интервью со звездами мировой величины. Буквально сегодня состоялось интервью с актрисой Евой Лонгорией.