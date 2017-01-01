Знаменитости рассказали о своем целлюлите



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кинодивы, супермодели и признанные красавицы, которые не стесняются своих недостатков

Кейт Уинслет:

«Я выгляжу, как обычный человек: у меня нет идеальной груди, зато есть пышные формы и целлюлит, куда ж без него! Но я считаю, что целлюлит – это нормально, если с ним женщина чувствует себя красивой».

Сандра Буллок:

«У всех есть целлюлит и даже у супермоделей! Я сама видела это во время модных шоу. У самых худеньких девушек тоже есть «апельсиновая корка», это природа, мы же люди»

Эми Шумер:

«У меня большой живот, у меня куча целлюлита. И все равно я заслуживаю любви!»

Хайден Панеттьери:

«Я помню, как в 16 лет я ходила на шопинг и меня сфотографировали папарацци. Снимок появился в одном желтом журнале, и там подписали, будто у меня виден целлюлит. Я была настолько разбита, унижена и закомплексована, что целых 5 лет после этого не носила короткие шорты»

Ким Кардашьян:

«У меня есть целлюлит, ну и что? Я никогда не называла себя идеальной и никогда таковой не была. Иногда я объедаюсь, но чувствую себя прекрасно, я смотрю на эту маленькую впадину от целлюлита и думаю: «Все-таки это мороженое стоило того!»»