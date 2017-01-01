Знаменитости рассказали о своем целлюлите
- Сьогодні, 11:40
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Розсилка
Кинодивы, супермодели и признанные красавицы, которые не стесняются своих недостатков
Кейт Уинслет:
«Я выгляжу, как обычный человек: у меня нет идеальной груди, зато есть пышные формы и целлюлит, куда ж без него! Но я считаю, что целлюлит – это нормально, если с ним женщина чувствует себя красивой».
Сандра Буллок:
«У всех есть целлюлит и даже у супермоделей! Я сама видела это во время модных шоу. У самых худеньких девушек тоже есть «апельсиновая корка», это природа, мы же люди»
Эми Шумер:
«У меня большой живот, у меня куча целлюлита. И все равно я заслуживаю любви!»
Хайден Панеттьери:
«Я помню, как в 16 лет я ходила на шопинг и меня сфотографировали папарацци. Снимок появился в одном желтом журнале, и там подписали, будто у меня виден целлюлит. Я была настолько разбита, унижена и закомплексована, что целых 5 лет после этого не носила короткие шорты»
Ким Кардашьян:
«У меня есть целлюлит, ну и что? Я никогда не называла себя идеальной и никогда таковой не была. Иногда я объедаюсь, но чувствую себя прекрасно, я смотрю на эту маленькую впадину от целлюлита и думаю: «Все-таки это мороженое стоило того!»»Продолжение читайте на сайте журнала Elle.