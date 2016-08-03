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    Шоу-біз

    Знаменитости в шоке от первых указов Дональда Трампа

    • Сьогодні, 00:09
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    Указ президента США Дональда Трампа о запрете въезда в страну гражданам нескольких мусульманских стран вызвал очередную волну недовольства среди звезд.

    Так, против нового указа Трампа выступили барбадосская звезда Рианна, которая назвала главу страны «аморальной свиньей». 

    А актер и муж Милы Кунис Эштон Кутчер во время своей речи на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров обратился к тем, кто «является частью его Америки» (речь идет о всех гражданах США, которые когда-то приехали в страну из других государств).

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    «Вы часть того общества, которым мы все являемся, и мы любим вас и рады вас приветствовать на премии Гильдии киноактеров», - обратился актер со сцены к беженцам. 

    Ранее в своем Twitter Кутчер напомнил, что в свое время его жена Мила Кунис приехала в США по визе беженца.

    «Моя жена приехала в эту страну по визе беженца в середине холодной войны! Моя кровь просто закипает! Мы никогда не были нацией, которая построена на страхе. Сочувствие является частью этнокультуры Америки», - написал Эштон.

    На красной дорожке Гильдии киноактеров свое недовольство решением Трампа высказал и актер Саймон Хелберг, известный по игре в сериале «Теория большого взрыва». Он вышел на дорожку с табличкой Refugees Welcome (Добро пожаловать, беженцы) в руках, а его жена Джослин Тоун написала Let Them In (Впустите их) у себя на грудной клетке. 

    Джерело: ТСН

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