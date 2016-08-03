Знаменитости в шоке от первых указов Дональда Трампа

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Указ президента США Дональда Трампа о запрете въезда в страну гражданам нескольких мусульманских стран вызвал очередную волну недовольства среди звезд.

Так, против нового указа Трампа выступили барбадосская звезда Рианна, которая назвала главу страны «аморальной свиньей».

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!! — Rihanna (@rihanna) January 29, 2017

А актер и муж Милы Кунис Эштон Кутчер во время своей речи на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров обратился к тем, кто «является частью его Америки» (речь идет о всех гражданах США, которые когда-то приехали в страну из других государств).

«Вы часть того общества, которым мы все являемся, и мы любим вас и рады вас приветствовать на премии Гильдии киноактеров», - обратился актер со сцены к беженцам.

Ранее в своем Twitter Кутчер напомнил, что в свое время его жена Мила Кунис приехала в США по визе беженца.

«Моя жена приехала в эту страну по визе беженца в середине холодной войны! Моя кровь просто закипает! Мы никогда не были нацией, которая построена на страхе. Сочувствие является частью этнокультуры Америки», - написал Эштон.

На красной дорожке Гильдии киноактеров свое недовольство решением Трампа высказал и актер Саймон Хелберг, известный по игре в сериале «Теория большого взрыва». Он вышел на дорожку с табличкой Refugees Welcome (Добро пожаловать, беженцы) в руках, а его жена Джослин Тоун написала Let Them In (Впустите их) у себя на грудной клетке.

Джерело: ТСН