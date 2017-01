Знаменитости в шоке от первых указов Дональда Трампа

Указ президента США Дональда Трампа о запрете въезда в страну гражданам нескольких мусульманских стран вызвал очередную волну недовольства среди звезд.

Так, против нового указа Трампа выступили барбадосская звезда Рианна, которая назвала главу страны «аморальной свиньей».

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!