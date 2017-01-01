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    Знойной испанской модели Алехандре Алонсо – 25 лет

    • Сьогодні, 11:45
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    Алехандра Алонсо
    Алехандра Алонсо

    Сегодня день рождения отмечает одна из самых востребованных моделей мира: 7 февраля испанке Алехандре Алонсо исполняется 25 лет

    Модель начала карьеру в 2010 году на подиумах — в числе ее первых выходов были показы Jeremy Scott, Altuzarra и Chanel.

    В 2011-м юная испанка уже стала лицом Armani Exchange и стала появляться на журнальных обложках (в том числе российского издания Vogue). Сейчас Алехандра — лицо культового аромата L'Eau par Kenzo и линии Love Moschino и часто появляется на показах и журнальных обложках.

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    Знойной испанской модели Алехандре Алонсо &ndash; 25 лет
    Знойной испанской модели Алехандре Алонсо &ndash; 25 лет
    Знойной испанской модели Алехандре Алонсо &ndash; 25 лет
    Знойной испанской модели Алехандре Алонсо &ndash; 25 лет
    Знойной испанской модели Алехандре Алонсо &ndash; 25 лет
    Знойной испанской модели Алехандре Алонсо &ndash; 25 лет
    Знойной испанской модели Алехандре Алонсо &ndash; 25 лет
    Знойной испанской модели Алехандре Алонсо &ndash; 25 лет
    Знойной испанской модели Алехандре Алонсо &ndash; 25 лет
    Знойной испанской модели Алехандре Алонсо &ndash; 25 лет
    Знойной испанской модели Алехандре Алонсо &ndash; 25 лет
    Знойной испанской модели Алехандре Алонсо &ndash; 25 лет

    Джерело: Газета.Ру
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