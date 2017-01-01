Знойной испанской модели Алехандре Алонсо – 25 лет

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Алехандра Алонсо

Сегодня день рождения отмечает одна из самых востребованных моделей мира: 7 февраля испанке Алехандре Алонсо исполняется 25 лет

Модель начала карьеру в 2010 году на подиумах — в числе ее первых выходов были показы Jeremy Scott, Altuzarra и Chanel.

В 2011-м юная испанка уже стала лицом Armani Exchange и стала появляться на журнальных обложках (в том числе российского издания Vogue). Сейчас Алехандра — лицо культового аромата L'Eau par Kenzo и линии Love Moschino и часто появляется на показах и журнальных обложках.