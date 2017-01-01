Знойной красавице Наталии Орейро - 40 лет

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Наталья - футбольный фанат. Все ее телеперсонажи так или иначе связанные с футболом. Сама артистка стала «крестной матерью» сборной Уругвая на ЧМ по футболу в 2002 году

Сегодня актриса и певица Наталия Орейро отмечает 40-летие. По случаю дня рождения звезды, предлагаем вспомнить самые интересные моменты ее жизни.

Родилась в Уругвае, но много лет добивалась получения аргентинского гражданства. Всемирно известной стала после исполнения главной роли в сериале «Дикий ангел». Стартовал в 1998 году. Наталья принимала непосредственное участие в создании образа Милагрос и придумывала сценарий. Образ героини стал идеалом красоты и женственности для девушек всего мира. Пара Милагрос и Иво была названа латиноамериканскими СМИ самой сексуальной за всю историю ТВ.

Наталья - футбольный фанат. Все ее телеперсонажи так или иначе связанные с футболом. Сама артистка стала «крестной матерью» сборной Уругвая на ЧМ по футболу в 2002 году.

Несмотря на звание секс-символа Латинской Америки и первой красавицы Аргентины, Пуэрто-Рико и Уругвая, Орейро не может похвастаться хорошей личной жизнью. В начале 2000-х пережила тяжелый развод с аргентинским актером Пабло Эчарри. Из глубокой депрессии ее вытащил новый избранник - рок-музыкант Рикардо Мольо. Стал ее законным мужем.

После рождения сына в 2012 году Орейро набрала лишних 30 кг. Сегодня звезда с удовольствием дает интервью на тему того, как быстро прийти в форму. На своей странице в соцсети Instagram выставляет фото без макияжа, чтобы доказать миру свою естественную красоту.