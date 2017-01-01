«Золота Дзиґа»: фильм «Гнездо горлицы» получил главную награду украинского Оскара

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Кадр из фильма «Гнездо горлицы»

Лучшей актрисой стала Римма Зюбина, исполнительница главной роли в фильме-победителе

Стали известны победители первой украинской кинопремии «Золота Дзиґа», которую прозвали украинским Оскаром. В четверг, 20 апреля, вечером в одном из киевских отелей отметили главные достижения отечественной киноиндустрии, раздав награды более чем в 10 номинациях.

Лучшим фильмом прогнозируемо стала лента «Гнездо горлицы», исполнительницу главной роли Римму Зюбину признали лучшей актрисой. Победителем в номинации «Лучший актер» стал Виталий Линецкий (посмертно) за работу в этой же ленте.Статуэтку на премии вручили сыну артиста. Наградой отметили и режиссера фильма Тараса Ткаченко в номинации «Лучший режиссер». Наталья Васько признана лучшей актрисой второго плана за роль роль в фильме «Гнездо горлицы». За роль второго плана в этой же картине отметили Николая Боклана.

Мультфильм «Никита Кожемяка» стал лучшим анимационным фильмом. Лариса Кадочникова признана лауреатом Национальной кинопремии за развитие украинского кино. Победителем в номинации «Лучший композитор» стала Алла Загайкевич.

Лента «Кровянка» победила в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм». Фильм «Главная роль» стал победителем в номинации «Лучший документальный фильм».

Елена Демьяненко и Дмитрий Томашпольский одержали победу в номинации за лучший сценарий за работу для фильма «Моя бабушка Фанни Каплан», который соревновался с «Гнездом горлицы» по количеству номинаций.