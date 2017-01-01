Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рита Ора

Рита, которая славится откровенными нарядами, выбрала на выход платье с прозрачной ткани, расшитое украшениями от Elie Saab, с его недавней коллекции

Пикантные места прикрывала аппликация из кристаллов.

Ранее Рита созналась, что имеет пышные формы и гордится ими.

«Я имею формы. У меня есть ноги, ношу джинсы 28 размера. Это нормальный размер», - говорит певица и добавляет, что постоянно имеет мотивацию для занятий спортом.

«Иногда это трудно. Я не хочу просыпаться и идти в спортзал. Когда я должна мотивировать себя заниматься, я смотрю на фото таких женщин, как Дженнифер Лопес и Кейт Бекинсейл. Они выглядят великолепно Если они могут, то и мне нет оправдания», - говорит Ора.

Джерело: Gazeta.ua