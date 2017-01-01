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    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах

    • Сьогодні, 11:06
    • Розсилка
    <span>Рита Ора</span>
    Рита Ора

    Рита, которая славится откровенными нарядами, выбрала на выход платье с прозрачной ткани, расшитое украшениями от Elie Saab, с его недавней коллекции

    Пикантные места прикрывала аппликация из кристаллов.

    Ранее Рита созналась, что имеет пышные формы и гордится ими.

    «Я имею формы. У меня есть ноги, ношу джинсы 28 размера. Это нормальный размер», - говорит певица и добавляет, что постоянно имеет мотивацию для занятий спортом.

    «Иногда это трудно. Я не хочу просыпаться и идти в спортзал. Когда я должна мотивировать себя заниматься, я смотрю на фото таких женщин, как Дженнифер Лопес и Кейт Бекинсейл. Они выглядят великолепно Если они могут, то и мне нет оправдания», - говорит Ора.

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    на весь екран згорнути
    Рита Ора
    Рита Ора
    Рита Ора
    Рита Ора
    Рита Ора
    Рита Ора
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Рита Ора
    Ева Лонгория
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Ева Лонгория
    Барбара Палвин
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
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    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
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    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
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    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Эшли Бенсон
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Кристен Скот Томас
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах
    Звезда «50 оттенков серого» поразила откровенным прозрачным платьем в Каннах

    Джерело: Gazeta.ua

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