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    Звезда «Бриолина» Оливия Ньютон-Джон борется с раком молочной железы

    • Сьогодні, 15:02
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    Оливия Ньютон-Джон, знакомая многим по главной роли в «Бриолине» с Джоном Траволта, поделилась печальными новостями со своими поклонниками: у актрисы диагностировали рак молочной железы, который дал метастазы в крестцовый отдел позвоночника.

    68-летняя актриса уже не в первый раз сталкивается со страшным диагнозом: еще в начале девяностых ей пришлось бороться с раком молочной железы. На этот раз Оливия, по ее собственным словам, тоже уверена, что одержит победу в борьбе с онкологическим заболеванием, однако вынуждена была на период лечения отложить свой текущий гастрольный тур по США и начать курс фотонной терапии.

    Преодолев рак в девяностых, Оливия Ньютон-Джон в 2012 году основана в родном Мельбурне центр по борьбе с онкологией Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre и регулярно организует благотворительные мероприятия по сбору денег на исследование новых средств для лечения рака.

    Джерело: popcornnews

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