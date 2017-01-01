Звезда «Детского Евровидения» Виктория Петрик стала мамой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Победительница «Детской Новой волны-2010» и участница «Детского Евровидения-2008» Виктория Петрик сообщила в сети о радостном событии – она стала мамой.

«Счастье - это когда внутри тебя бьется сердечко крошечного человечка. Я безумно счастлива и горда что, я - Мама! Спасибо моему любимому мужу за такое счастье. Это не передать словами, то, что я чувствую на самом деле! Мы теперь не просто муж и жена, мы теперь Родители», - трогательно написала Виктория на своей страничке в Instagram.

Напомним, что Виктория Петрик на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2008» заняла почетное второе место с песней «Матросы».

К слову, на прошлой неделе, Виктория поздравила Филиппа Киркорова с юбилеем и «спела дифирамбы» в соцсети:

«Дорогой Филипп! С Днём Рождения вас!!! Мы хотим вам пожелать от всего сердца здоровья вам и вашей семье, творческих успехов, любви.. И конечно же, что бы ваша жизнь всегда была такой же насыщенной и успешной! Мы безумно благодарны вам, что вы и за дня в день нас вдохновляете своими песнями !! Я безумно горжусь тем, что моя сестра имела шанс выступать не раз с вами для неё это большая школа жизни!

Когда мы смотрим на вас, мы понимаем, что если много работать то можно действительно добиться результата к которому мы стремимся. Мы вас очень сильно любим !!! С Юбилеем Вас!!! Наш Король Эстрады»,- так подписала фотографию с Киркоровым Виктория.

Как оказалось, украинская певица частенько выступает на территории России. На страничке Виктории Петрик в соцсети можно найти афиши концертов. Зимой Виктория со своей сестрой съездили на гастроли в Санкт-Петербург.

А прошлым летом пели и плясали в Сочи.