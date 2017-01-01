Звезда «Голосу країни – 7» Катя Chilly рассказала о планах спеть дуэтом с Тиной Кароль

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Певица поведала о том, как изменилась ее жизнь после проекта

Популярная певица Katya Chilly, которой не было на экранах более 10 лет, пришла на шоу «Голос країни-7» для того, чтобы удивлять зрителей своим исполнением и показать миру то, какой она есть. Вокалистка призналась, что ее страсть – древнеукраинское пение.

После полуфинала «Голос країни-7» зрители отдали Katya Chilly лишь 7% голосов, из-за чего мощной вокалистке пришлось покинуть шоу. Звезда заверила, что даже такое количество голосов для нее очень большое.

«Даже если был бы 1%, я бы не перестала делать то, что я делаю. Честно говоря, я очень благодарна за то, что есть целых 7%», – говорит певица.

Несмотря на то, что Katya Chilly не прошла в суперфинал «Голос країни-7», после участия в шоу она чувствует новую волну популярности.

«Я снова проснулась звездой после «Голоса». Как говорится, пристегните ремни в самолете. То же самое у меня, потому что я не совсем была готова к такой интенсивности, к такой скорости, к такому количеству людей. А тут такой шквал, просто цунами из внешнего пространства», - смеется Katya Chilly.

Теперь у звезды проекта стало гораздо больше концертов, и, несмотря на это, гонорары Katya Chilly не стали большими.

«Я пока не повышала гонорар, потому что я просто хочу выступать и моей задачей является подарить людям то, что мы создали за многие годы нашей работы», - убеждает звезда.

На проекте «Голос країни-7» звездным наставником Katya Chilly была певица Тина Кароль, которая помогала участнице лучше доносить зрителям свою музыку и творчество. О том, планирует ли спеть в будущем дуэт со своим тренером, Katya Chilly отзывается неоднозначно.

«Творчество - вторично, первична - любовь. Если есть любовь, она куда-то и выльется. Любовь есть», - комментирует певица.