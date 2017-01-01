Звезда «Ходячих мертвецов» удалил аккаунты в соцсетях из-за угроз фанатов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Радикально настроенные фанаты фильмов и сериалов зачастую очень сильно осложняют жизнь актерам – что, к сожалению, на собственном опыте пришлось выяснить Джошу МакДермитту, знакомому поклонникам сериала «Ходячие мертвецы» по роли Юджина.

Актер был вынужден уйти из социальных сетей после того, как начал получать постоянные угрозы в свой адрес.

В «Ходячих мертвецах» Джош МакДермитт сыграл роль Юджина, персонажа достаточно неприятного, трусливого и подлого – и события 7 сезона «Ходячих» привели к тому, что некоторые фанаты сериала начали путать героя с реальным человеком и очень остро реагировать на МакДермитта. Актер начал получать не просто критику в свой адрес, но полноценные угрозы, в результате чего после многочисленных нападок вынужден был отказаться от общения с адекватными фанатами в социальных сетях.

Перед тем, как удалить свои аккаунты в соцсетях, МакДермитт обратился к фанатам с последним сообщением: «Вы можете ненавидеть Юджина, мне плевать. Можете думать, что хотите, но, когда вы начинаете говорить, что надеетесь на мою смерть, я уже не знаю, о ком вы говорите – обо мне или о Юджине. Прекратите жаловаться. Прекратите жаловаться на все подряд в Интернете, лучше проведите время с семьей, или друзьями, или любимыми людьми».

Джерело: popcornnews