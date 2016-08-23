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    Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк обнажилась в новом фильме

    • Сьогодні, 14:22
    • Розсилка
    Эмилия Кларк
    esquire.com
    Эмилия Кларк

    Эмилия Кларк, которая не смущается сниматься обнаженной ради искусства, появится в откровенной сцене нового триллера «Голос из камня». Фанатов «Игры престолов» обнаженная натура Кларк, скорее всего, не шокирует.

    «Голос из камня» - это вторая режиссёрская работа Эрика Д. Хауэлла после ленты «От рая до ада».

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    Действие картин разворачивается в Тоскане в 50-х годах прошлого столетия. У главной героини медсестры появляется новый подопечный. Не так давно у мальчика умерла мама, и девушка пытается помочь ему адаптироваться к новой жизни. Однако она даже не подозревает о потусторонних силах, с которыми связана семья мальчика, поэтому оказывается загнанной в кошмарную ловушку. В украинском  прокате фильм появится в середине мая.

    Джерело: popcornnews

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