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    Шоу-біз

    Звезда «Людей Икс» попросил американское гражданство для борьбы с Трампом

    • Сьогодні, 14:38
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    Британский актер Патрик Стюарт, который сыграл профессора Ксавье во франшизе «Люди Икс», заявил, что ему необходимо американское гражданство.

    И не для того, чтобы стать почетным гражданином США, а чтобы бороться с действующей властью.

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    Актер считает, что получив гражданство, он начнет непримиримую борьбу с Дональдом Трампом. Стюарт говорит, что выборы в США прошли неправомерно, поэтому хочет исправить ситуацию и получить гражданство.

    Об этом он заявил во время ток-шоу The View. Напомним, что многие знаменитости, в рядах которых числятся Мерил Стрип и Джордж Клуни, уже высказались против нового президента Америки и сомневаются в честности выборов. Но, пожалуй, впервые кто-то заговорил о том, чтобы сменить гражданство и официально стать жителем США для борьбы с Трампом.

    Джерело: popcornnews

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