Звезда «Людей Икс» попросил американское гражданство для борьбы с Трампом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Британский актер Патрик Стюарт, который сыграл профессора Ксавье во франшизе «Люди Икс», заявил, что ему необходимо американское гражданство.

И не для того, чтобы стать почетным гражданином США, а чтобы бороться с действующей властью.

Актер считает, что получив гражданство, он начнет непримиримую борьбу с Дональдом Трампом. Стюарт говорит, что выборы в США прошли неправомерно, поэтому хочет исправить ситуацию и получить гражданство.

Об этом он заявил во время ток-шоу The View. Напомним, что многие знаменитости, в рядах которых числятся Мерил Стрип и Джордж Клуни, уже высказались против нового президента Америки и сомневаются в честности выборов. Но, пожалуй, впервые кто-то заговорил о том, чтобы сменить гражданство и официально стать жителем США для борьбы с Трампом.

Джерело: popcornnews