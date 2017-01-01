Звезда «Обитаемого острова» не пытался покончить жизнь самоубийством?

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Василий Степанов

Мой сын абсолютно здоров, а из окна он выпал, пытаясь спасти кошку – мать Степанова

13 апреля белокурый красавец Василий Степанов, звезда фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров», выпал из окна собственного дома, и в СМИ появилась информация, что так актер пытался свести счеты с жизнью. Подогрели слухи и заявления самого актера: «Да, я упал, это не было случайностью. И меня никто не толкал… Мне оказали нужную медицинскую помощь, однако врач-психиатр порекомендовала в следующий раз выбрать этаж повыше. Создалось впечатление, что я привлекаю к себе внимание, но это далеко не так».

Ясность не вносили и противоречивые сообщения прессы: сначала было заявлено, что Василия госпитализировали, потом – что он отказался от лечения и отправился домой, а дальше – что Степанова отправили на лечение в психиатрическую клинику. Позже вообще появилась информация, что родных к Василию не пускают, а ему ставят диагноз «шизофрения».

Вчера в эфир Первого канала вышел новый выпуск шоу «Пусть говорят», в котором мама Степанова заявила: «Мой сын абсолютно здоров, а из окна он выпал, пытаясь спасти кошку. Ни о каком суициде речи быть не может. Да и вообще, это был не пятый этаж, как пишут в прессе, а всего лишь третий».

На сторону мамы Василия встала и подруга актера Лена Ленина, которая подтвердила, что руки на себя Степанов никогда наложить не пытался, а не работал все эти годы потому, что «немного ленив».

Кстати, Андрей Малахов вспомнил роман Василия с актрисой Дарьей Егоровой: они жили вместе целый год, и о них постоянно писали в прессе, а мама Степанова заявила: «Я понятия не имею, кто эта девушка, и впервые ее вижу». Более того, Василий и его родной брат Максим (которому тоже почти 30 лет) нигде не работают, ни с кем не встречаются и живут в одной квартире с родителями.

Напомним, «Обитаемый остров» вышел в 2008 году, и после этого ни одной громкой роли на счету Василия так и не появилось. Малахов уверен: дело в том, что Степанов не смог смириться со своей ошеломительной красотой. «Если бы он полюбил свою внешность, он зарабатывал бы в четыре раза больше Козловского, был в «Викинге», в «Экипаже», и все у Васи было бы в шоколаде».

Коллеги Степанова по цеху разделились на два фронта: кто-то говорит, что он в принципе не хотел быть актером и просто не мог видеть себя на экране, а другие заявляют: «Буквально за неделю до трагедии он снимался в короткометражном фильме».

Василий, кстати, это подтвердил – дал комментарий порталу Life.ru: «Я людей со съемками подвел, сорвал сроки».

Как бы то ни было, мать Степанова борется только за одно: чтобы ее сына выпустили из психиатрической лечебницы, и любые попытки друзей Василия переубедить ее ни к чему не приводят.

Джерело: peopletalk.ru