Звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов выбросился из окна своей квартиры
- Сьогодні, 06:00
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Розсилка
Василий Степанов, известный по роли в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров», выбросился из окна своей квартиры.
Сейчас 31-летний актер госпитализирован со множественными травмами в одну из клиник Москвы.
По словам очевидцев, Степанов намеренно выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже, где живет с родителями. Известно, то у актера диагностированы травмы правого плеча, обоих пяточных костей, перелом таза и многочисленные ушибы.
В 2009 году Степанов снялся в двух частях фильма «Обитаемый остров», созданного по книгам братьев Стругацких. Василий сыграл главного героя Максима Каммерера. СМИ сообщают, что сейчас актер задействован в четырех разных проектах.
Джерело: graziamagazine.ru