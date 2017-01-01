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    Шоу-біз

    Звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов выбросился из окна своей квартиры

    • Сьогодні, 06:00
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    Василий Степанов, известный по роли в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров», выбросился из окна своей квартиры.

    Сейчас 31-летний актер госпитализирован со множественными травмами в одну из клиник Москвы.

    По словам очевидцев, Степанов намеренно выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже, где живет с родителями. Известно, то у актера диагностированы травмы правого плеча, обоих пяточных костей, перелом таза и многочисленные ушибы.

    В 2009 году Степанов снялся в двух частях фильма «Обитаемый остров», созданного по книгам братьев Стругацких. Василий сыграл главного героя Максима Каммерера. СМИ сообщают, что сейчас актер задействован в четырех разных проектах.

    Джерело: graziamagazine.ru

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