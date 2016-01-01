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    Звезда «Шерлока» Мартин Фриман расстался с Амандой Аббингтон после 15 лет отношений

    • Сьогодні, 17:32
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    Под конец года список звездных разводов и расставаний пополнился еще одним разрывом.

    Звезда «Шерлока» Мартин Фриман объявил о расставании с коллегой по сериалу и матерью его детей, актрисой Амандой Аббингтон. Пара была вместе 15 лет.

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    Расставание с Амандой актер подтвердил в новом интервью Financial Times: «Я больше не с Амандой. Решение было абсолютно обоюдным – я всегда буду любить Аманду», подчеркнул Фриман. По всей видимости, расставание произошло еще некоторое время назад, но звезды успешно скрывали этот факт от СМИ, снимаясь вместе в 4 сезоне «Шерлока».

    Аманда и Мартин познакомились в 2000 году на съемках фильма «Только мужчины» и начали встречаться в 2001 – их отношения продолжались 15 лет и за это время актеры успели дважды стать родителями: они воспитывают 10-летнего сына Джо и 8-летнюю дочь Грейс. Как будет решаться вопрос с опекой над совместными детьми звездной пары, пока неясно.

    Помимо «Шерлока», за 15 лет романа Мартин Фриман и Аманда Аббингтон снялись вместе во многих других проектах – например, фильмах «Все вместе» и «Секс по обмену».

    Джерело: popcornnews

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