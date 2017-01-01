Звезда шоу «Голос країни» родила сына

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Невероятно харизматичная и голосистая украинская певица во второй стала мамой

Этой радостной новостью звезда «Голосу країни» поделилась в социальной сети Facebook:

«Какой прекрасный день для рождения сына! Пусть все люди на планете будут так же счастливы как мы сегодня!»,- написала артистка и опубликовала первое фото новорожденного сыночка.

Напомним, что у Натальи Гордиенко и ее мужа –автогонщика Павла Черепина уже есть дочь Елизавета.