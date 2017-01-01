  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Звезда шоу «Голос країни» родила сына

    • Сьогодні, 18:07
    • Розсилка

    Невероятно харизматичная и голосистая украинская певица во второй стала мамой

    Этой радостной новостью звезда «Голосу країни» поделилась в социальной сети Facebook:

    «Какой прекрасный день для рождения сына! Пусть все люди на планете будут так же счастливы как мы сегодня!»,- написала артистка и опубликовала первое фото новорожденного сыночка.

    -5_04

    Напомним, что у Натальи Гордиенко и ее мужа –автогонщика Павла Черепина уже есть дочь Елизавета.
    Голос країни 2017
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ