Звезда «Сумерек» по-прежнему встречается с моделью Стеллой Максвелл

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В последнее время Кристен Стюарт практически не появляется на публике – актриса занята на съемках своего нового фильма в Новом Орлеане, - однако личная жизнь звезды «Сумерек» по-прежнему регулярно становится предметом обсуждения.

В Новом Орлеане Кристен снимается в триллере «Под водой» (Underwater) от киностудии 20th Century Fox – актрисе предстоит сыграть героиню по имени Нора, одну из сотрудниц подземной лаборатории, которая вместе с коллегами пытается выжить после землетрясения, замуровавшего людей внутри. Вместе с Кристен Стюарт в фильме снимаются Ти Джей Миллер («Дэдпул») и Джессика Хенвик (сериал «Железный кулак»). Даты премьеры у картины пока нет. 1 з 4 на весь екран згорнути





Джерело: popcornnews