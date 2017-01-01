Звезда «Сумерек» по-прежнему встречается с моделью Стеллой Максвелл
- Сьогодні, 09:35
-
Розсилка
В последнее время Кристен Стюарт практически не появляется на публике – актриса занята на съемках своего нового фильма в Новом Орлеане, - однако личная жизнь звезды «Сумерек» по-прежнему регулярно становится предметом обсуждения.
На днях в сети появились новые фото Кристен в компании ее подруги – модели Стеллы Максвелл, которой в прошлом году приписывали роман с певицей Майли Сайрус.
Читайте також
В Новом Орлеане Кристен снимается в триллере «Под водой» (Underwater) от киностудии 20th Century Fox – актрисе предстоит сыграть героиню по имени Нора, одну из сотрудниц подземной лаборатории, которая вместе с коллегами пытается выжить после землетрясения, замуровавшего людей внутри. Вместе с Кристен Стюарт в фильме снимаются Ти Джей Миллер («Дэдпул») и Джессика Хенвик (сериал «Железный кулак»). Даты премьеры у картины пока нет.
Джерело: popcornnews