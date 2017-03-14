Звезда украинской поп-сцены Олег Винник рассказал, почему ушел с концерта Мэрилина Мэнсона

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Олег Винник

Любимец украинских женщин отметил, что на досуге любит слушать рок-музыку

Самый популярный артист украинской эстрады Олег Винник рассказал, что любит слушать рок-музыку в свободное от работы время.

В интервью изданию «Апостроф» артист отметил, что одна из его любимых рок-групп – это коллектив Muse.

«Их музыка мне близка - гармония, подход, нравится их философия. Кто-то найдет их вообще не рок-н-рольщиками - если разобраться, там много поп-нюансов, но тем не менее они очень стильные. Не могу сказать, что я каждый день их слушаю или могу перечислить их песни. Бывает, в студии, когда у меня есть время, могу сесть, включить Muse и слушать, даже могу уснуть (смеется), но это не потому, что они скучные, а потому что нравятся, я слушаю и получаю удовольствие», – отметил поп-исполнитель.

По словам Винника, на концерты он ходит редко. Например, однажды посетил выступление Мэрилина Мэнсона, но почти сразу ушел. «Я постоял три песни и ушел. Хотя послушать его в записи - круто! А на концерте звук был отвратительный», – отметил артист.

Среди украинских исполнителей Винник особо выделяет группу The Hardkiss

«The Hardkiss - хорошая драйвовая музыка, все классно, молодцы! Недавно послушал ребят из «Без обмежень» - оценил, могу сказать «респект». Вы знаете, я счастлив, что столько новых талантливых групп и артистов появляется в эфире радиостанций и на телике», – добавил артист.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, что отказался от предложений выступить в России.

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