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    Звезде «Comedy Woman» Екатерине Варнаве СБУ запретила въезд в Украину

    • Сьогодні, 12:08
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    Екатерина Варнава
    Екатерина Варнава

    Юмористка пела песню о Путине во время посещения оккупированного Крыма

    Российской телеведущей, звезде «Comedy Woman» Екатерине Варнаве запрещен въезд в Украину на 5 лет.  Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины (СБУ) на запрос «Обозревателя».

    «На ваш запрос по поводу Е. Варнавы сообщаем следующее. СБУ в марте этого года было принято решение о запрете въезда в Украину указанной в запросе персоне сроком на 5 лет в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины», — объяснили в спецслужбе. 

    Отметим, что в сети есть видео, на котором участницы Comedy Woman пели песню о президенте РФ Владимире Путине во время концерта в Крыму, который состоялся в 2016 году. Несмотря на это 30 марта участницы шоу Comedy Woman провели концерт в Киеве.

    Варнава также была ведущей на украинском телеканале.

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