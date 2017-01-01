Звезде «Comedy Woman» Екатерине Варнаве СБУ запретила въезд в Украину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екатерина Варнава

Юмористка пела песню о Путине во время посещения оккупированного Крыма

Российской телеведущей, звезде «Comedy Woman» Екатерине Варнаве запрещен въезд в Украину на 5 лет. Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины (СБУ) на запрос «Обозревателя».

«На ваш запрос по поводу Е. Варнавы сообщаем следующее. СБУ в марте этого года было принято решение о запрете въезда в Украину указанной в запросе персоне сроком на 5 лет в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины», — объяснили в спецслужбе.

Отметим, что в сети есть видео, на котором участницы Comedy Woman пели песню о президенте РФ Владимире Путине во время концерта в Крыму, который состоялся в 2016 году. Несмотря на это 30 марта участницы шоу Comedy Woman провели концерт в Киеве.

Варнава также была ведущей на украинском телеканале.