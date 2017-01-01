Звезде мирового кино Орландо Блуму — 40 лет

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Орландо Блум

13 января исполняется 40 лет британскому актеру Орландо Блуму. В 16 лет он впервые вышел на театральную сцену, потом снимался в сериалах и появлялся в кино в небольших ролях

Настоящая его кинокарьера началась с трилогии Питера Джексона «Властелин колец» — он пытался пройти кастинг на роль Фарамира, но режиссер разглядел в нем эльфа Леголаса.

Трилогия принесла молодому актеру всемирную известность и позволила участвовать и в других больших проектах: в «Трое» Вольфганга Петерсена он сыграл Париса, а во франшизе «Пираты Карибского моря» ему досталась одна из главных ролей — Уилла Тернера.

Он также снимался в историческом «Царстве небесном» Ридли Скотта, а в трилогии «Хоббит» снова вернулся к Леголасу — несмотря на то что в повести Толкина этого персонажа не было, в киноверсии Джексон решил привлечь многих героев «Властелина колец».

Джерело: Газета.Ру