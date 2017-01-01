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    Звезде мирового кино Орландо Блуму — 40 лет

    • Сьогодні, 11:40
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    Орландо Блум
    Орландо Блум

    13 января исполняется 40 лет британскому актеру Орландо Блуму. В 16 лет он впервые вышел на театральную сцену, потом снимался в сериалах и появлялся в кино в небольших ролях

    Настоящая его кинокарьера началась с трилогии Питера Джексона «Властелин колец» — он пытался пройти кастинг на роль Фарамира, но режиссер разглядел в нем эльфа Леголаса.

    Трилогия принесла молодому актеру всемирную известность и позволила участвовать и в других больших проектах: в «Трое» Вольфганга Петерсена он сыграл Париса, а во франшизе «Пираты Карибского моря» ему досталась одна из главных ролей — Уилла Тернера.

    Он также снимался в историческом «Царстве небесном» Ридли Скотта, а в трилогии «Хоббит» снова вернулся к Леголасу — несмотря на то что в повести Толкина этого персонажа не было, в киноверсии Джексон решил привлечь многих героев «Властелина колец».

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    Звезде мирового кино Орландо Блуму — 40 лет
    Звезде мирового кино Орландо Блуму — 40 лет
    Звезде мирового кино Орландо Блуму — 40 лет
    Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001)
    Кира Найтли и Орландо Блум. Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003)
    Кадр из фильма «Троя» (2004)
    Кадр из фильма «Царство небесное» (2005)
    Кадр из фильма «Нью-Йорк, я люблю тебя» (2008)
    Модель Миранда Керр и Орландо Блум поженились 22 июля 2010 года. 6 января 2011 года у супругов родился сын Флинн Блум. В октябре 2013 года пара рассталась
    В 2014 году Орландо Блум получил звезду на Голливудской аллее славы. Первый на нее ступил сын актера Флинн Блум
    Звезде мирового кино Орландо Блуму — 40 лет

    Джерело: Газета.Ру

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