Звездная ментопластика: Деми Мур, Брэдли Купер и еще 6 знаменитостей, изменивших форму подбородка

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Ментопластика или операция по изменению формы подбородка — одна из самых незаметных, на первый взгляд.

Но именно это хирургическое вмешательство полностью меняет овал лица и внешность в целом. Кстати, ее делают не только женщины, но и мужчины.

Одной из самых первых знаменитостей, которая решилась на операцию по изменению овала лица стала Мэрилин Монро. Точнее, с этой операции и началось ее превращение из обычной девушки Нормы Джин Бейкер в голливудскую звезду Мэрилин Монро. В то время технологии были не такими продвинутыми, и в качестве имплантов использовались коровьи хрящи, которые спустя какое-то время нужно было менять. Эту неприятную процедуру Монро делала регулярно, лишь бы сохранить свой идеальный подбородок.

Кто еще из знаменитостей решился на столь сложную операцию, смотрите в нашей фотободрке

Джерело: graziamagazine.ru