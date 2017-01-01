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    Звездная ментопластика: Деми Мур, Брэдли Купер и еще 6 знаменитостей, изменивших форму подбородка

    • Сьогодні, 10:15
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    Ментопластика или операция по изменению формы подбородка — одна из самых незаметных, на первый взгляд.

    Но именно это хирургическое вмешательство полностью меняет овал лица и внешность в целом. Кстати, ее делают не только женщины, но и мужчины.

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    Одной из самых первых знаменитостей, которая решилась на операцию по изменению овала лица стала Мэрилин Монро. Точнее, с этой операции и началось ее превращение из обычной девушки Нормы Джин Бейкер в голливудскую звезду Мэрилин Монро. В то время технологии были не такими продвинутыми, и в качестве имплантов использовались коровьи хрящи, которые спустя какое-то время нужно было менять. Эту неприятную процедуру Монро делала регулярно, лишь бы сохранить свой идеальный подбородок.

    Кто еще из знаменитостей решился на столь сложную операцию, смотрите в нашей фотободрке

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    Главная блондинка Голливуда Мэрилин Монро до и после операции.
    На заре своей карьеры Деми сделала несколько пластических операций, чтобы довести свою внешность до идеала: исправила косоглазие (да-да, вы не ослышались), уменьшила нос и увеличила грудь. А вот изменить форму подбородка она долго не решалась, хотя и стеснялась его, считая, что он слишком тяжелый. Но хирург ее уговорил чуть увеличить подбородок и сделать скулы менее выступающими, и, благодаря этому, лицо Мур стало смотреться более гармонично.
    Звезда сериала «Анатомия страсти» Патрик Демпси еще в молодости менял форму подбородка, сделав его более квадратным, что придало его внешности еще больше мужественности.
    Певица довольно часто в своих интервью отрицательно отзывалась о пластических операциях, призывая девушек полюбить себя такими, какие они есть. Слова словами, а на деле оказалось, что Гага слегка подправила форму носа и подбородка.
    Старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса унаследовала от родителей массивный подбородок (уж не знаем, от кого именно). Как и мать, она долго думала, делать ментопоастику или нет. Но пару лет назад СМИ заметили, что подбородок Румер стал меньше, а губы пухлее. Сама актриса не дает никаких комментариев на эту тему.
    Новоиспеченный отец Брэдли Купер тоже менял форму подбородка, что пошло ему только на пользу. Если посмотреть на его фото в начале 2000-х, то мы увидим треугольное лицо с вытянутым, острым подбородком. Сейчас же Брэдли выглядит совсем по‑другому.
    Ювелирная работа хирурга тут практически незаметна, да и Джоли не признается, что что-то в себе меняла. Хотя с годами ее подбородок стал более вытянутым и острым.
    Ямочка на подбородке этой британской актрисы была ее фишкой. Но Эмили Блант считала, что это недостаток. Поэтому избавилась от нее, удлинив лицо с помощью импланта.
    Звездная ментопластика: Деми Мур, Брэдли Купер и еще 6 знаменитостей, изменивших форму подбородка

    Джерело: graziamagazine.ru

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