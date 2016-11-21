Звездная вечеринка у Аллы: Пугачева станцевала греческий танец для своих гостей

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5 марта Алла Пугачева собрала друзей на традиционную вечеринку, посвященную приходу весны.

Пугачева женщина уникальная: и в 67 лет она обладает такой женской притягательностью, что мужчины в буквальном смысле готовы падать ей под ноги. Наблюдать это могли гости, приглашенные на ее «Праздник желтых цветов». Во время вечеринки, которая в этом году была посвящена Греции, Алла Борисовна исполнила танец в окружении дюжины вставших на колени мужчин. Гости рукоплескали.

Зажигательное видео Аллы Пугачевой разместил в соцсети Филипп Киркоров.

«Алла - прекрасна!! Вдохновила всех нас на великие дела, зарядила ещё на год добром,своей любовью и вдохновением!!! Дай Бог тебе здоровья и любви ещё на долгие годы, и на долгие Первые Воскресенья Весны!!! А это Первое весеннее воскресенье в греческом стиле мы запомним надолго!»





Джерело: Hello!