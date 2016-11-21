  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Звездная вечеринка у Аллы: Пугачева станцевала греческий танец для своих гостей

    • Сьогодні, 09:39
    • Розсилка

    5 марта Алла Пугачева собрала друзей на традиционную вечеринку, посвященную приходу весны.

    Пугачева женщина уникальная: и в 67 лет она обладает такой женской притягательностью, что мужчины в буквальном смысле готовы падать ей под ноги. Наблюдать это могли гости, приглашенные на ее «Праздник желтых цветов». Во время вечеринки, которая в этом году была посвящена Греции, Алла Борисовна исполнила танец в окружении дюжины вставших на колени мужчин. Гости рукоплескали. 

    Зажигательное видео Аллы Пугачевой разместил в соцсети Филипп Киркоров.

    «Алла - прекрасна!! Вдохновила всех нас на великие дела, зарядила ещё на год добром,своей любовью и вдохновением!!! Дай Бог тебе здоровья и любви ещё на долгие годы, и на долгие Первые Воскресенья Весны!!! А это Первое весеннее воскресенье в греческом стиле мы запомним надолго!»


    Джерело: Hello!

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ