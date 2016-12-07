Звездные разборки: Канье Уэст и Ким Кардашьян поссорились из-за Трампа
- Сьогодні, 10:34
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Поклонники Канье Уэста и Ким Кардашьян не успели обрадоваться за зыбкое перемирие между ними, как в Сеть попали доказательства новой ссоры супругов.
Звезда реалити-шоу опубликовала в Твиттере пост с критикой первого указа президента США Дональда Трампа об иммиграционном запрете, согласно которому всем гражданам из семи стран — Сирии, Ирака, Ирана, Судана, Сомали, Йемена и Ливии, закрыт въезд в Америку.
Ким разместила на своей странице статистку с хэштегом #NoBan (Нет запрету), где сообщаете, что американцы, гораздо чаще погибают от рук своих соотечественников, нежели от иммигрантов. С одной стороны, нет ничего особенного в том, что Кардашьян подобно многим других американским знаменитостям выразила свое несогласие с политикой Трампа. Однако в случае с Ким, свой протест она высказывает не только Дональду, но и собственному мужу, который ранее поддержал нового президента США.
Именно этот диссонанс во взглядах супругов и навел их поклонников на мысли о новой ссоре между ними. Ведь в последнее время об отношениях знаменитостей ходят неутешительные слухи. В СМИ часто сообщается о претензиях Ким и Канье друг к другу, из-за которых они скоро могут объявить о разводе. К тому же, несколько дней назад Кардашьян с детьми и с другими членами своего большого семейства отправилась на курорт в Коста-Рике без мужа.