Звездные разборки: Канье Уэст и Ким Кардашьян поссорились из-за Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поклонники Канье Уэста и Ким Кардашьян не успели обрадоваться за зыбкое перемирие между ними, как в Сеть попали доказательства новой ссоры супругов.

Звезда реалити-шоу опубликовала в Твиттере пост с критикой первого указа президента США Дональда Трампа об иммиграционном запрете, согласно которому всем гражданам из семи стран — Сирии, Ирака, Ирана, Судана, Сомали, Йемена и Ливии, закрыт въезд в Америку.

Ким разместила на своей странице статистку с хэштегом #NoBan (Нет запрету), где сообщаете, что американцы, гораздо чаще погибают от рук своих соотечественников, нежели от иммигрантов. С одной стороны, нет ничего особенного в том, что Кардашьян подобно многим других американским знаменитостям выразила свое несогласие с политикой Трампа. Однако в случае с Ким, свой протест она высказывает не только Дональду, но и собственному мужу, который ранее поддержал нового президента США.