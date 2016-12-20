Звездные рекорды: Мэрайя Кэри поставила у себя дома огромную елку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица претендует побить все рекорды.

Что такое «большая елка»? Это когда ваша елка больше, чем можно себе представить. Когда у всех знакомых звезд елки меньше. Когда на фоне вашей елки можно делать селфи, теряясь в нижних ветках, пишет журнал Elle.

Именно такую стратегию выбрала Мэрайя Кэри: она явно не из тех, кого устраивают полумеры. В поддержку своего нового члена семьи (а иначе эту елку не назовешь) певица сделала эротическое фото на фоне рождественского дерева. На нем Мэрайя в одном белье и растегнутой рубашке в клетку позирует вместе с главным символом Рождества.