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    Звездные рекорды: Мэрайя Кэри поставила у себя дома огромную елку

    • Сьогодні, 17:51
    • Розсилка

    Певица претендует побить все рекорды.

    Что такое «большая елка»? Это когда ваша елка больше, чем  можно себе представить. Когда у всех знакомых звезд елки меньше. Когда на фоне вашей елки можно делать селфи, теряясь в нижних ветках, пишет журнал Elle.

    Именно такую стратегию выбрала Мэрайя Кэри: она явно не из тех, кого устраивают полумеры. В поддержку своего нового члена семьи (а иначе эту елку не назовешь) певица сделала эротическое фото на фоне рождественского дерева. На нем Мэрайя в одном белье и растегнутой рубашке в клетку позирует вместе с главным символом Рождества.

    Getting into the Christmas spirit with this exquisite tree in a beautiful home for our family! Courtesy of @airbnb

    Фото опубликовано Mariah Carey (@mariahcarey)

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