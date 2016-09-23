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    Звездные выходки: Пэрис Хилтон вышла в свет в «голом» платье

    • Сьогодні, 15:16
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    35-летняя Пэрис Хилтон посетила показ бренда The Blonds в рамках Недели моды в Нью-Йорке в платье, которое не оставило места для фантазий.

    Знаменитость выбрала для мероприятия наряд в пол с серебристой вставкой спереди и прозрачными боками, обнажившими ее стройную фигуру.

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    Свой образ она дополнила светлой накидкой из натурального меха и черными лодочками. Многие из фанатов звездной блондинки сочли ее платье слишком рискованным и отметили, что из-за большого количества деталей, вертикальных и горизонтальных полос, фигура Пэрис выглядела несколько деформированной.

    Однако большинство ее поклонников и журналистов сошлись во мнении, что этот наряд на грани фола лишь украсил Хилтон.

    Джерело: graziamagazine.ru
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